AA

Adana'da otomobilin çarptığı 5 koyun telef oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yumurtalık ilçesi Deveciuşağı Mahallesi'nde H.D. ve K.S, bir otomobilin sürülerine çarpıp kaçtığı yönünde İl Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, otomobiliyle çarparak 5 koyunu telef eden, 5 koyunu da yaralayan sürücü A.S'yi kısa sürede yakaladı.

Alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine 6 ay el konulan A.S'ye 7 bin 707 lira idari ceza da uygulandı.