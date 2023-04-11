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Adana'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız öldü

Adana'da otomobil, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kıza çarptı. Talihsiz kız, kaza yerinde yaşamını yitirdi

Giriş: 11.04.2023 - 01:07 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız öldü
Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız öldü
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AA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Kozan Caddesi'nde annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ala el Absi'ye otomobil çarptı.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen kızın yakınları gözyaşı döktü.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis ekiplerince emniyete götürüldü.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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