Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız öldü

AA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen kızın yakınları gözyaşı döktü.

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