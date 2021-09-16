Adana'da trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk öldü

D-400 Yılankale kavşağında, D.O. yönetimindeki 80 AAR 371 plakalı otomobil ile D.Y. idaresindeki 07 APJ 370 plakalı TIR çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü, eşi ve çocukları yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Deniz Oğlakkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TIR sürücüsü D.Y. gözaltına alındı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.