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Adana'da otomobil toprak yığınına çarptı, sürücü öldü

Adana'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kanala girip ardından tekrar yola çıkarak toprak yığınına çarptı. Feci kazada 21 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş: 05.04.2023 - 02:56 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da otomobil toprak yığınına çarptı, sürücü öldü
Otomobil toprak yığınına çarptı, sürücü öldü
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AA

Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ziya Can Şimşek (21) yönetimindeki otomobil, Dilekkaya Mahallesi'nde yoldan çıktı. Otomobil, önce yol kenarından geçen kanala girmesinin ardından tekrar yola savrularak toprak yığınına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren sürücünün cesedi, Kozan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA'nın haberine göre, hayatını kaybeden gencin yakınları otomobilin bulunduğu yerde sinir krizi geçirdi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan olay yerinde aileyi teskin etmeye çalıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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