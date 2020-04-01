Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı

Hatice Bozo'nun kullandığı 31 KFD 67 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu hastaneler çıkışı yakınlarında, aynı istikamette seyir halindeki Kasım Kasar idaresindeki 01 TS 685 plakalı tıra yandan çarptı.

Kazada, sürücü Bozo ile otomobildeki Yağmur Selin, Anıl Kaan ve Erkan Bozo ile Nesibe Ünal ve Hazar Salay yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü Kasar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.