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Adana'da otomobil sürücüsü, trafik kazası sonrası bıçaklandı

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız yaralandı. Otomobilin sürücüsü, kazanın ardından genç kızın erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

Giriş: 23.06.2023 - 00:57 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da otomobil sürücüsü, trafik kazası sonrası bıçaklandı
Trafik kazası sonrası bıçaklandı
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AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik kazası sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü yaralandı.

Ziyapaşa Mahallesi Baraj Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, devrilen motosikletin sürücüsü genç kız yaralandı. Olay yerine gelen ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen kişi, otomobil sürücüsünü bıçakla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Otomobil sürücüsü, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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