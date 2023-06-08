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Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan 3 kişi kanaldan kendi imkanlarıyla kurtuldu

Giriş: 08.06.2023 - 05:47 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı
AA

Adana'da otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Kazada otomobildeki B.K. F.S.G. ve A.D. kendi imkanlarıyla sulama kanalından yaralı olarak çıktı.

AA'nın haberine göre yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil, çalışmaların ardından çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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