Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Murat B, idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan ve çevredekilerden yardım isteyen Murat B, vatandaşlar tarafından su dolu kanaldan çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Murat B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri kaza nedeniyle hasar gören korkulukların yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.