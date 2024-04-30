Adana'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adana'da Mehmet Işık yönetimindeki otomobil, Kozan-Adana kara yolu Tırmıl Köprüsü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta bulunan Sevim Bozgüney'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Işık ile eşi Fatma Işık, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.