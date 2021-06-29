Adana'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ACD 572 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarttı.

Yaralılar Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.