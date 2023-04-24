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Adana'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Adana'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 24.04.2023 - 01:56 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
Adana'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
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AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

A.K'nin kullandığı otomobil Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde, Mehmet Okman idaresindeki motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O sırada kazayı gören bir doktor aracından inerek yaralanan motosiklet sürücüsü Okman'a müdahale etti.

AA'nın haberine göre doktor, durumu ciddi olan bir yaralıya 112 Acil Servis ekipleri gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okman, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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