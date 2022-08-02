Adana'da otomobilin aynı yönde ilerleyen motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 EMG 73 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen 01 FEH 74 plakalı motosiklete çarptı.

AA'nın haberine göre; Motosiklet sürücüsü Muhammed İsmail Muyam olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.