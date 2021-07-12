Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Seyhan ilçesinde bulunan Güney Kıyıboyu Caddesi'nde, M.D. idaresindeki 01 AFP 793 plakalı otomobil, Melih Yaşar'ın kullandığı 01 BVY 43 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yaşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen Yaşar'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.