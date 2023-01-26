Otomobil köprü duvarına çarptı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet B. (68) yönetimindeki otomobil, Çukurköprü Mahallesi'nde, bir köprünün altından geçmek istediği sırada beton duvarına çarptı.

Sürücü Mehmet B. ayakta tedavi edildi, iki yaralı ise ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Esme B. (64) ve Hanifi B. (62) yaralandı. Araçta sıkışan Esme B. ve Hanifi B. ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralıların Mersin'deki cenazeye katılmak için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden yola çıktığı kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.