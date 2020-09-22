Adana'da oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki oto galeriye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler kalaşnikof tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırıda, iş yeri sahibi H.T. ile arkadaşı A.K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, iş yeri çevresinde patlamamış bir el bombası da buldu.