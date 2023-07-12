Adana'da orman yangını çıktı
Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bölgeye 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 10 iş makinesi ve 200 personel sevk edildi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kepeztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 10 iş makinesi ve 200 personel sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgede çalışmaları takip ediyor.
Haberin görseli İHA'dan alınmıştır