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        Haberler Gündem Adana'da orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı

        Adana'da orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı

        Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda akşamüstü çıkan yangın ekipler ve yöre sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 21:31
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        Adana'daki yangın kontrol altında
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        Aladağ'a bağlı Büyüksofulu Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yöre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arasözlerle yangın işçileri sevk edildi. Ekiplere çevre sakinlerinin destek vermesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

        Bölgede söndürme ve soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

        #adana
        #Aladağ yangın
        #haberler
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