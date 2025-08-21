Habertürk
        Adana'da ve Muğla'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Adana'da ve Muğla'da orman yangını

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 19:09 Güncelleme: 21.08.2025 - 20:19
        Adana'da ve Muğla'da orman yangını
        Adana'nın Turunçlu Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        MUĞLA

        Muğla'da Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yakındaki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

