Adana'da orman yangını
Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
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Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Günün ilk yangın haberi Adana'nın Feke ilçesinden geldi.
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Feke'nin Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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