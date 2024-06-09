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        Haberler Gündem Güncel Adana'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Adana'da orman yangını

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 09.06.2024 - 16:27
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          Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken bir yangın haberi de Adana'nın Karaisalı ilçesinden geldi.

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          Körüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

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          İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz yönlendirildi.

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          Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

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          Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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          Sabah saatlerinde de Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.

          HABERE GİT

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