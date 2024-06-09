Adana'da orman yangını
Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken bir yangın haberi de Adana'nın Karaisalı ilçesinden geldi.
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Körüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz yönlendirildi.
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Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
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Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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Sabah saatlerinde de Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.
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