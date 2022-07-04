Adana'da orman yangını

AA

Adana'nın Aladağ ilçesi Kızıldam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine 20 arazöz ile çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; Kozan, Pozantı ve Karaisalı ilçesinden de gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırması sürüyor.