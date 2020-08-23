GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer ile itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle 2 hektarlık alan zarar gördü.