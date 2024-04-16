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        Adana'da nisan ayında sıcaklık rekoru kıırıldı

        Adana'da nisan ayında sıcaklık rekoru kırıldı. Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği kentte meteorolojiden alınan bilgiye göre sıcaklığın Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla bugünden itibaren artarak 42 dereceye kadar çıkacağı bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:29
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          Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de sıcaklıkların artmasına ve kuraklığa neden olmaya devam ediyor.

          Normalde daha serin olması beklenen nisan ayında önceki yıllara kıyasla sıcaklıklarda belirgin derecede artış yaşanıyor.

        • 2

          Adana da nisan ayında sıcaklık rekorunun kırıldığı kentlerden oldu. Adana'da bugün termometreler 39 dereceyi gösterdi.

        • 3

          Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle ulusal ve uluslararası birçok misafiri de ağırlayan Adana'da, vatandaşlar aşırı sıcak nedeniyle parklarda ağaç gölgesinde serinledi.

        • 4

          Araç termometrelerindeki sıcaklığın 39 dereceye ulaştığı kentte, meteoroloji ise gölgede sıcaklığın Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla bugünden itibaren artacağını ve 42 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

        • 5

          Sıcaktan bunalan bazı çocuklar parklarda bulunan havuzlarda serinlerken, yaşlı vatandaşlar da banklarda sohbet etti.

        • 6

          "ADANA HER ZAMAN BÖYLE"

          Hissedilen sıcaklığın termometrelerin gösterdiğinin çok üzerinde olduğuna dikkat çeken vatandaşlardan Cengizhan Temuçin, ikliminden dolayı Adana'nın çok sıcak bir memleket olduğunu belirtti. Temuçin, "Adana ikliminden dolayı çok sıcak bir memlekettir. Yazın 50 dereceyi gördüğümüz olmuştur burada. Geçtiğimiz yıllarda nem ve rutubet ile birlikte 50 derecenin üstlerini de görmüş olduk. İnsanlar ağaçların altında gölgede çayını, kahvesini içer ve oturur. Güneşten kendisini korumaya çalışır. Şu an biz alışkın olduğumuz ve bu memlekette yaşadığımız için dışarıdan gelen yerli turistlerimize çok aşırı şekilde sıcak gelebilir burası. Biz Adana’da çok yüksek dereceleri gördük. Adana her zaman böyle, 45-50 dereceleri hissettiriyor insanlara" dedi.

        • 7

          "ADANA'DA GÖLGE VERMEYEN AĞAÇ SEVİLMEZ"

          Termometrelerin 31 dereceyi göstermesine rağmen yakın zamanda havaların çok daha sıcak olacağını belirten vatandaşlardan Eyüp Kırkıl da, "Bugün sıcaklık 31 derece gösteriyor ama 37’ye kadar yükselmesini bekliyoruz. Sıcak havalarda gölgede oturuyoruz, soğuk su içiyoruz. Gölgeler bizim için çok önemli. Gölge vermeyen ağaç sevilmez bizim Adana’da" şeklinde konuştu.

        • 8
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