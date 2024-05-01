Adana'da nehre düşen kişi kayboldu
Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kişi kayboldu. Kimliği belirsiz kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gençlik Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekiplerle sağlık görevlileri sevk edildi.
Ekipler, nehirde kaybolan kimliği belirsiz kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.
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