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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da nehre düşen kişi kayboldu

        Adana'da nehre düşen kişi kayboldu

        Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kişi kayboldu. Kimliği belirsiz kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 21:33 Güncelleme: 01.05.2024 - 21:33
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        Nehre düşen kişi kayboldu
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        Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kişi kayboldu.

        Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gençlik Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler polise haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekiplerle sağlık görevlileri sevk edildi.

        Ekipler, nehirde kaybolan kimliği belirsiz kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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