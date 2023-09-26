Adana'da narkotik uygulaması: 4 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'nde çevik kuvvet, özel harekat, terörle mücadele ve asayiş şubelerinin de desteğiyle narkotik uygulaması yaptı.

Zırhlı araçlarla caddeye giren ekipler, şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurdu. Ekiplerin yaptığı GBT kontrolü ve aramalarda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

4 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.