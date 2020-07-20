Adana'da motosikletli iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Alınan bilgiye göre merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, motosikletli iki kişinin durumundan şüphelenince durdurmak istedi.

Şüphelilerin "Dur" ikazına rağmen kaçması üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ara sokaklara giren şüpheliler polislerin takibinden kurtulamayınca motosikleti bırakıp yaya olarak izlerini kaybettirmek istedi.

Şüphelilerin gidebileceği sokaklarda önlem alan bekçiler, iki şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan R.D. ve O.A. polis ekipleri tarafından Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Şüphelilerin, motosiklet sürücüsü R.D'nin ehliyeti olmadığı için polisten kaçtıkları öğrenildi.