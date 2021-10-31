Devrilen motosikletteki karı koca yaralandı

Kırsaldaki Akdam Mahallesi yolunda Adnan Yıldızhan (44) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Adnan ve araçtaki eşi Ersin Yıldızhan (45) yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adnan Yıldızhan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.