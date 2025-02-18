Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Adana'da moloz döken sürücüye ceza | Son dakika haberleri

        Adana'da yol kenarına moloz döken sürücüye ceza

        Adana'da yol kenarına moloz döken TIR sürücüsüne para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da moloz döken sürücüye ceza
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda drone ile uygulama yaptı.

        Ekipler, uygulama sırasında yol kenarına park edilen tırdan moloz ve çöp döküldüğünü tespit etti.

        Tırın bulunduğu yere giden ekipler, sürücüye 13 bin 177 lira ceza yazdı, aracı trafikten men etti.

        Sürücünün yol kenarına moloz dökmesi drone ile kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #adana haberleri
        #çevre cezaları
        #moloz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor
        Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Habertürk Anasayfa