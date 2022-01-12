Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FY 8247 plakalı minibüs, merkez Yüreğir ilçesi Üçok Damgalı Höyüğü yolunda yaya olarak ilerleyen Nihat Sepki'ye çarptı.

AA'nın haberine göre; kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sepki'nin öldüğünü tespit etti.

Kaza yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmasının ardından Sepki'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.