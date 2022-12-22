Minibüsün altında kalan kişi öldü

Narenciye işçilerini taşıyan Habip T. idaresindeki minibüs, Işıklı Mahallesi'nde sürücüsü geri manevra yaptığı sırada bahçe sahibi Serkan Avcı'ya (41) çarptı.

AA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle düşen Avcı, minibüsün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Avcı'nın öldüğünü belirledi.

Avcı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Avcı'nın aynı ilçede öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.