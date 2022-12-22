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Adana'da minibüsün altında kalan kişi öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan 41 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Giriş: 22.12.2022 - 20:59 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da minibüsün altında kalan kişi öldü
Minibüsün altında kalan kişi öldü
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AA

Narenciye işçilerini taşıyan Habip T. idaresindeki minibüs, Işıklı Mahallesi'nde sürücüsü geri manevra yaptığı sırada bahçe sahibi Serkan Avcı'ya (41) çarptı.

AA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle düşen Avcı, minibüsün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Avcı'nın öldüğünü belirledi.

Avcı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Avcı'nın aynı ilçede öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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