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        Haberler Gündem Güncel Adana'da 'mavi dil' karantinası | Son dakika haberleri

        Adana'da 'mavi dil' karantinası

        Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki bir mahalle, koyunlarda "mavi dil" hastalığının görülmesi üzerine karantina altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:02
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        Adana'da 'mavi dil' karantinası
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        İmamoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yazıtepe Mahallesi'ndeki koyunlarda "mavi dil" hastalığı tespit edildiği belirtildi.

        Çeşitli önlemlerin alındığının aktarıldığı açıklamada, "Gerekli karantina, dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve eğitim çalışmaları yerinde yapılmıştır. Üreticilerimizin en hafif şekilde salgın hastalık dönemini geçirmesi için gerekli tüm tedbirler Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Ayrıca Sayca, Malıhıdırlı, Otluk, Uluçınar, Çörten ve Üçtepe mahalleleri haricindeki tüm mahallelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş çıkışının karantina süresi sonuna kadar yasaklandığı kaydedildi.

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        #mavi dil
        #adana
        #hayvan
        #koyun
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