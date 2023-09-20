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        Haberler Gündem Adana'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen kadın parktaki çeşmede yıkandı

        Adana'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen kadın parktaki çeşmede yıkandı

        Adana'da bunaltıcı yaz sıcağında madde bağımlısı olduğu iddia edilen kadın, çeşmede banyo yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 23:10 Güncelleme: 20.09.2023 - 23:10
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        Parktaki çeşmede banyo yaptı
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        Adana'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen kadın banyo yatı.

        PARKTAKİLER ŞAŞIRDI

        Bugün gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'ndeki dinlenme parkına gelenler, bir kadının yaptıkları karşısında şaşkınlığa uğradı.

        CEP KAMERASINA YANSIDI

        Bu anlar parka gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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        #adana
        #haberler
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