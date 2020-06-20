Adana'da LGS heyecanı

Adana’da öğrenciler, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldiÖğrenciler için okul girişine el dezenfektanı konuldu, maske dağıtıldı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralı çerçevesinde sınav salonlarına alındı.Okul dışında sosyal mesafe kurallarına uymayan ailelere polis ekiplerince uyarılarda bulunuldu.Kentte, 374 okulda 51 bin 393 öğrencinin sınava girmesi bekleniyor.

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