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Adana'da kuyu çöktü: 2 kişi toprak altında

Kuyunun çökmesi sonucu 2 kişinin toprak altında kaldığı öğrenildi. Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana gelen olay sonrası ekipler kurtarma çalışması başlattı

19.12.2020 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da kuyu çöktü: 2 kişi toprak altında
İHA

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde kuyunun çökmesi sonucu 2 kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri bölgede kurtarma çalışması başlattı.

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