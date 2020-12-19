Adana'da kuyu çöktü: 2 kişi toprak altında

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde kuyunun çökmesi sonucu 2 kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri bölgede kurtarma çalışması başlattı.

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