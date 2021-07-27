Adana'da korkutan orman yangını!

Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi.

AA'nın haberine göre, ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.