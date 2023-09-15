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        Haberler Gündem Adana'da korkutan deprem! 15 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Adana'da korkutan deprem! 15 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir Buca'da ve Adana'da bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşıldı. İşte 15 Eylül 2023 Cuma günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 20:03 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:03
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        • 1

          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, saat 09.52'de İzmir'in Buca ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in diğer ilçelerinden de hissedildi. İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          ADANA'DA KORKUTAN DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre 15 Eylül Cuma günü saat 19:54'te Adana Aladağ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          İZMİR'DE DEPREM

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saat 09.52'deki İzmir depremine ilişkin bilgi notu paylaşıldı.

          Kandilli Rasathanesi, depremin İzmir'in Buca ilçesi merkezli olduğunu belirtirken 2.8 büyüklüğünde gerçekleştiğini bildirdi. Kandilli, depremin 6.8 km derinlikte olduğunu açıkladı.

          AFAD ise depremin merkez 3.0 büyüklüğünde ve 7.78 km derinlikte olduğunu kamuoyuna duyurdu.

          Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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