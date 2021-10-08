Marketi soydu! Şoke eden plan!

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 3 Ekim günü saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde, iddiaya göre, bir zincir markette çalışan Özgür E. (24) ile Mustafa T. (32), iş yerini kapatmak için dışarı çıktı.
Bu sırada markete gelen yüzü kar maskeli bir kişi, “Bu bir soygundur. Hemen paraları bana verin” diyerek, elindeki silahı market çalışanlarına doğrulttu.
PARAYI ALIP MARKETTEN KAÇTI
İHA'da yer alan habere göre panikleyerek markete giren çalışanlardan Özgür E., iş yerindeki kasanın anahtarını alarak yönetim odasına girdi. Kasayı açan Özgür E.., 23 bin 845 TL’yi şüpheliye verdi. Paraları alan şüpheli marketten ayrılırken, çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
BİR AYAĞININ AKSADIĞI TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olay günü ve geçmişe dönük güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin bir ayağının aksadığını ve soygundan 4 gün önce yine markete geldiğini tespit etti.
"MÜSAİTİM GELEBİLİRSİN" MESAJI ATMIŞ
Eşkali belirlenen şüphelinin, market çalışanı Özgür E.’nin (24) kuzeni Mazlum M. (26) olduğu saptandı. Şüphelilerin soygundan bir hafta önce plan yaptıkları, olay günü de Özgür E.’nin kuzeni Mazlum M.’ye, “Müsaitim, gelebilirsin” mesajı gönderdiği öğrenildi.
HER İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI
Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Mazlum M.’yi Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi’ndeki evine, market çalışanı kuzeni Özgür E.’yi de Acıdere Mahallesi’ndeki evine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Mazlum M.’nin, marketin kasasından aldığı 22 bin 500 TL ile olayda kullandığı tabanca ise evinin bahçesine gömülü halde bulundu.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Emniyete götürülen şüphelilerin, birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kuzeni Özgür E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ise market yetkililerine teslim edildi.
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