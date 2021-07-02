Kocasını öldürmüştü! İşte cinayet nedeni!

AA

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi'nde, 30 Haziran’da kocası O.E.'yi (47) aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İ.E'nin (27) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

"KISKANÇLIK VE ŞİDDET" İDDİASI

AA'da yer alan habere göre İ.E'nin ifadesinde, kocasının kıskançlık nedeniyle kendisine şiddet uyguladığı sırada olayın yaşandığını ileri sürdü.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen İ.E'nin bu sırada ağladığı görüldü. Vücudunda darp izleri olduğu belirlenen kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi.

ÇİFTİN BİR ÇOCUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı. Bu arada, çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

30 HAZİRAN'DA YAŞANMIŞTI

Yurt Mahallesi'nde 30 Haziran'da İ.E, evlerinde tartıştığı kocası O.E'yi bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.E, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.