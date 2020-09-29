Adana'da korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu ilçesi istikametinden Kozan'a gelen Mesut Karataş (39) yönetimindeki 01 RZ 459 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ardından da köprünün korkuluklarına çarparak durabildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.