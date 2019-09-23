Adana'da konut fiyatlarında düşüş

İl genelinde ortalama konut fiyatı 260.000 TL olarak belirlenirken, kiralık konutların birim metrekare kira değerinin 7,89 TL olduğu açıklandı. Değerleme platformunun açıkladğı verilerde son 1 yılda konutların en çok değerlendiği ilçeler ise Yumurtalık, Pozantı, Karaisalı, Ceyhan ve Seyhan oldu. Geri dönüş süreleri dikkate alındığında ise en hızlı kazandıran ilçelerin sırasıyla Pozantı, Karaisalı, İmamoğlu, Yumurtalık ve Yüreğir olduğu belirtildi.

Endeksa verilerine göre, Adana genelinde ortalama değerlerle konut büyüklüğü 160 m2, minimum ve maksimum birim metrekare fiyatları 1.143–2.379 TL/m2, konut fiyatı 260.000 TL ve geri dönüş süresi 19 yıl olduğu açıklanırken kiralık konutların ortalama brüt alanı 145 m2, birim metrekare kirası 7,89 TL. olduğu belirtildi