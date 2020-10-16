Adana'da koltuk yüklü kamyonetteki yangın kamerada

Muhammet Fatih Yorulmaz'ın 14 Ekim'de tadilat için müşterisinin evinden aldığı koltukları taşıdığı 31 FG 419 plakalı kamyonetteki yangının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay yerindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın kasasında yüklü koltuklardan yükselen alevlerin kamyonete sıçraması ve sürücünün paniklemesi yer alıyor.

Görüntüye, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangının söndürülmesi de yansıyor.

Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç İkizler Köprüsü'nde 14 Ekim'de sürücü Muhammet Fatih Yorulmaz, koltukların yandığını fark edince kamyoneti yol kenarında durdurup itfaiyeyi aramıştı. Ekiplerce söndürülen yangında mobilya ve araç kullanılamaz hale gelmişti.