Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Gökhan (19) ve eşi Çiçek A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Gökhan A, Çiçek A'ya pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Göğsünden yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; ağır yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan çiftin henüz 2 aylık evli olduğu öğrenildi.