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Adana'da kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

Giriş: 29.11.2022 - 01:56 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da kimya fabrikasında korkutan yangın
Adana'da kimya fabrikasında korkutan yangın
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AA

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sarıçam ilçesindeki sanayi bölgesinde, zirai tarım ilaçları ve türevlerinin üretildiği kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.

Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci yangın bölgesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika içinde kimyasal malzemelerin bulunduğu bölümde zaman zaman patlamalara da yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler daha sonra soğutma çalışmaları yaptı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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