Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada isminin geçtiğini belirttiği Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan İffet Zeynep G'den tutuklanmaması için talimatlarını yerine getirmesini istedi.Hesabındaki 100 bin lirayı telefon telefondaki kişinin verdiği hesaba yatıran İffet Zeynep G, 56 bin 890 lira ve 9 bin 217 doları da bir akaryakıt istasyonunda buluştuğu şüpheliye verdi.Yaşlı kadın, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Belediyevleri Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçtaki H.Y. (25) ve Ö.D'nin (39) hareketlerinden şüphelendi.Zanlılar, araçlarındaki parayı fark eden ekiplere, otomobil satın almak için kente geldiklerini, anlaşamadıkları için vazgeçtiklerini ve Şanlıurfa'ya döneceklerini söyledi.Polis, yaptığı çalışmayla zanlıların İffet Zeynep G'yi dolandıran kişiler olduğunu tespit etti.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.