Kayıp ihbarı yapılmıştı, ölü bulundu

Günün erken saatlerinde balık tutmak için Güzpınarı Mahallesi'ndeki Göksu Irmağı'na giden Salim Özbek'ten (56) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; bölgede arama başlatan ekipler, Özbek'i nehir kenarında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özbek'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.