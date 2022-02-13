2 gündür kayıptı, ölü bulundu

Feke ilçesine bağlı Sülemişli Mahallesi'ndeki evinden çıkan 77 yaşındaki Behçet Gezer'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, aynı mahallede 2 gündür kayıp olan Gezer'in cesedini buldu. AA'nın haberine göre; Gezer'in cesedi otopsi için Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.