Adana'da kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

Kaptan Hakkı G. ve 5 kişi, balık avlamak için tekneyle Yumurtalık'ta denize açıldı.

Denizde kayalıklara çarptıktan sonra su alan tekne, batmaya başladı.

Durumu fark eden bölgedeki diğer balıkçılar, tekneleriyle ulaştıkları 6 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkardı.

Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.