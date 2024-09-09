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        Haberler Gündem Adana'da kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan dönerci hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Adana'da kavgada bıçaklanan dönerci öldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan seyyar dönerci yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 21:45 Güncelleme: 09.09.2024 - 21:45
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        Kavgada bıçaklanan dönerci öldü
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        Çarkıpare Mahallesi'nde gece hizmet veren seyyar dönerci Ozan Alpay (27), yanına gelen Gökhan B. (31) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Gökhan B, Alpay'ı göğsünden bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Alpay, sağlık ekibince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, şüpheli Gökhan B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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