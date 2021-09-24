Adana'da karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde 22 Eylül'de evlerinde tartıştığı karısı Tuğba D'yi (38) bıçaklayarak öldürdükten sonra gittiği ablası Nimet K'nin (42) evinde yakalanan Burhan D'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Burhan D'nin ifadesinde, eşiyle son 10 yıldır şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, olay günü de tartıştıklarını iddia ettiği öğrenildi.

Olay günü çiftin çocuklarından birinin okula gittiği, evdeki 2 çocuktan birinin ise cinayete şahit olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Burhan D, 22 Eylül'de merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki ablası Nimet K'nin evine giderek eşi Tuğba D'yi evlerinde bıçakladığını anlatmıştı.

Nimet K'nin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, olayın yaşandığı merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki ikamete sevk edilmişti.

Kapının kapalı olması nedeniyle pencerenin demir korkuluğunu kürek ve baltayla kırarak içeriye giren ekipler, yatak odasında Tuğba D'nin cesediyle karşılaşmıştı.

Polis ekipleri, zanlı kocayı 2 çocuğuyla gittiği ablasının evinde gözaltına almıştı.