Adana'da karantina süresi dolan 149 kişi evlerine gönderildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla farklı ülkelerden kente getirilen 179 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edildi.

Burada karantina süreleri dolan 179 kişinin son sağlık kontrolleri yapıldı.

Olumsuz durum belirlenmemesi üzerine 179 kişi, AFAD koordinasyonunda otobüslerle memleketlerine gönderildi.